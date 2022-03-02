"أطباء بلا حدود" تعلق نشاطها في مدينة حجة اليمنية لدواع أمنية

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية الإنسانية تعليق عملها في محافظة حجة شمال غربي اليمن لدواع أمنية.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "أخذت المنظمة قرارا بتعليق نشاطها مؤقتا في مستشفى ‎عبس، بمحافظة ‎حجّة ابتداء من الأول من مارس 2022"، مضيفة: "يتفاوض ممثلو المنظمة مع السلطات المحليّة لضمان أمن وسلامة فرقنا الطبيّة والمرضى في المستشفى".

وأعربت عن أملها بأن "نستأنف أنشطتنا في أقرب وقت ممكن لمتابعة الاستجابة للحاجات الطبيّة للسكان في ظل استمرار المواجهات العنيفة والنقص في خدمات ‎الرعاية الصحيّة في المنطقة".

We hope to resume the activities as soon as possible to continue to respond to the medical needs of the population affected by the violence and the lack of access to affordable #healthcare in the area.



2/2 — MSF Yemen (@msf_yemen) March 2, 2022

المصدر: RT