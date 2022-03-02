مصر.. تغريم فنان مشهور آلاف الجنيهات لصالح أحمد موسى

ألزمت محكمة مصرية الفنان تامر حبيب بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، تعويضا للإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسووليتي على قناة صدى البلد، بسبب قيام الأول بارتكاب جريمة السب والقذف.

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وكان الإعلامي أحمد موسى، قد كلف محاميه برفع دعوى قضائية ضد تامر حبيب بعد قيامه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وارتكابه جريمة السب والقذف بحقه.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة تامر حبيب بالتعويض المادي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ويتم الحصول على الصيغة التنفيذية، لإعلان المتهم بالحكم الصادر ضده للتنفيذ.

من جانب آخر، أثار السيناريست تامر حبيب، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداول مقطع فيديو له، يقدم فيه وصلة رقص على أغنية الغزالة رايقة، وسط مجموعة من الفتيات بأحد الشاليهات، ما جعله يتعرض لانتقادات كثيرة جراء ذلك.

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