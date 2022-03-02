العراق وإيران يتبادلان رفات عشرات الجنود بعد 34 عاما على انتهاء الحرب بينهما

تبادل العراق وإيران رفات 81 جنديا، (72 إيرانيا، و9 عراقيين) قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضحت اللجنة الدولية الدولية للصليب الأحمر في بيان، أن رفات الجنود أُعيدت إلى بلادهم، وأن "العملية تمت عند منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين قرب مدينة البصرة في جنوب العراق".

وكانت اللجنة رعت اتفاقا وقعه البلدان في أكتوبر 2008، يتعلق بتبادل المعلومات وتسليم رفات المفقودين خلال الحرب.

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وحتى الآن أُعيدت رفات مئات الجنود لكن "أكثر من 30 عاماً مروا على انتهاء النزاع، (...) ولا تزال آلاف العائلات تجهل مصير أحبائها"، وفق الصليب الأحمر.

وفي أكتوبر الماضي تبادل الطرفان رفات 31 جنديا (11 عراقيا و20 إيرانيا)، ورفات 68 آخرين (63 إيرانياً و5 عراقيين) في إبريل، قتلوا في النزاع بينهما واستمر منذ 1980 وحتى أغسطس 1988 حين دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد حرب دامية أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص.

وشهدت العلاقات بين الجارتين تحسنا بعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين، ويعد العراق المستورد الثاني للسلع الإيرانية.

المصدر: "أ ف ب"