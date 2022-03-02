التحالف العربي يمنع سفينة "قيصر" من دخول ميناء الحديدة

قال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل إن التحالف العربي منع سفينة البنزين الإسعافية من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصريح أممي.

وقال المتوكل في تغريدة عبر "تويتر": "إمعانا في تعميق معاناة المواطن اليمني تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يواصل تشديد أزمة الوقود الخانقة حيث قام بمنع سفينة البنزين الإسعافية "قيصر" من الدخول إلى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية ويقتادها قصرا إلى قبالة سواحل جيزان".

المصدر: RT