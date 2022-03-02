أعلنت السلطات الأمنية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إحباط تهريب 547 كغم من الحشيش و17 طنا من القات في جازان وعسير ونجران.

وقال متحدث المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولات تهريب 547 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، و17 طنا و666 كيلو جراما من مادة القات المخدر.

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على 51 متهما، منهم 31 مواطنا و20 مخالفا لنظام أمن الحدود: 14 من الجنسية الإثيوبية و5 من الجنسية اليمنية، و1 من الجنسية الإريترية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: "عكاظ"