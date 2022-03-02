مصر.. السيسي يكشف عن أراض حصلت عليها الدولة من الجيش دون تعويض

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حصول الدولة على أراض تابعة للجيش المصري دون تعويض لتوسيع الطرق.

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وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق، اليوم الأربعاء: "أسهل طريق عندي كان بيتعمل لما يقولولي في وحدة عسكرية جنبه، فبقولهم خدوا من الوحدة".

وتابع: "طريق السويس من أول كوبري المشير أبو غزالة، حتى كوبري الدائري المسافة كلها سواء أراض القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع تساوي 4 أو 5 مليار جنيه".

وأكد أن الدولة تسعى إلى حل أزمة الازدحام المروري في القاهرة وكل المحافظات، مضيفا: "إحنا بنحاول نحل الزحمة مش في القاهرة بس لكن في الإسكندرية وبورسعيد".

المصدر: الوفد