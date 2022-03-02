أنقرة: نعمل مع الأردن من أجل عودة طوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم

أكد مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، أن بلاده تعمل مع الأردن من أجل عودة طوعية للسوريين اللاجئين إلى بلادهم.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بالعاصمة أنقرة، أعرب أوغلو عن رغبة بلاده في تنظيم مؤتمر بضيافة تركيا على مستوى الوزراء لمناقشة العودة الطوعية للاجئين السوريين.

وأكد أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لرؤية الأردن الشقيق حيال المنطقة، وأن رؤى البلدين متطابقة حيال كافة القضايا الإقليمية".

وأوضح أهمية عقد استشارات دورية بين البلدين في هذا الإطار، مبينا أنه ناقش مع الصفدي التعاون الاقتصادي وسبل التعاون في مجالات التعليم والثقافة.

وأعرب عن ترحيبه في اعتزام البلدين استئناف الرحلات الجوية بين إسطنبول والعقبة، بعد توقفها فترة بسبب جائحة كورونا.

من جهة أخرى، أكد دعم تركيا للرعاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وأن البلدين سيواصلان التعاون على صعيد المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكان أوغلو رحب عبر "تويتر" بنظيره الأردني، قائلا: "يسعدني أن أرحب بأخي أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن في أنقرة. سنعمل على تطوير تعاوننا مع المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي".

#Ürdün Dışişleri Bakanı kardeşim Ayman Safadi’yi Ankara'da ağırlamaktan memnunum.



Karma Ekonomik Komisyonu’nun ilk toplantısını yakında gerçekleştirileceğiz.



BM ve İİT başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardaki işbirliğimizi daha da geliştireceğiz. 🇹🇷🇯🇴 pic.twitter.com/DnEdqQwkaW — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 2, 2022

المصدر: "الأناضول"+RT