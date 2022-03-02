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المحكمة الاتحادية العليا في العراق تلغي لجنة شكلها الكاظمي لــ"مكافحة الفساد"

أخبار العالم العربي

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تلغي لجنة شكلها الكاظمي لــ
AP Khalid Mohammed
رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي
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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة.

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وألغى قرار المحكمة الأمر اعتبارا من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37 /أولا/1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور.

واعتبر القرار الأمر الذي أصدره الكاظمي، بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.

المصدر: RT

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