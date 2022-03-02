السيسي يكشف الحل الأمثل للمواطنين لتوفير أموالهم

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الحل الأمثل للمواطنين في مصر لإدخار أموالهم، بدلا من استخدامها في البناء.

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وأشار السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكان والطرق، إلى سلوكيات الأفراد في البناء على الأراضي الزراعية، متسائلا: "كل واحد معاه أرض يبني عليها الباقي هيعيش ازاي؟".

ووجه رسالة لكل المصريين، قائلا: "مينفعش كل واحد معاه قرشين يبني أي حاجة، وحجم العمارات غير متناسب مع حجم الإشغال".

وتابع: "لو حطيت المبلغ دة في البنك هيوفرلك عائد مناسب، الأرض مش بتاعتك، ومش هيجيبلك حاجة إلا بعد 15 سنة لأولادك".

وأكد السيسي، أن البناء على الأراضي الزراعية، هو ثقافة حتى في الريف وليس فقط المدن، لافتا إلى أهمية تجاوزها.

المصدر: القاهرة 24