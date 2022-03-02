الصفدي يعلق على طلب أحد مستخدمي "تويتر" بشأن إمكانية مساعدة المقدسيين العالقين بأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن وزارته ومندوبيها على حدود الدول المجاورة لأوكرانيا جاهزون لتقديم كل المساعدة المطلوبة للطلاب المقدسيين بأوكرانيا العالقين على الحدود.

وجاءت تصريحات الصفدي ردا على طلب أحد الأشخاص في "تويتر" بشأن إمكانية أن تساعد وزارة الخارجية الأردنية هؤلاء المقدسيين العالقين.

وكتب حساب شخصي على موقع "تويتر": "الطلاب المقدسيون بأوكرانيا عالقين عالحدود من أيام ومش قادرين يدخلوا، دولة الاحتلال ما بتساعدهم لأنهم لا يحملوا جنسيتها ولا يحملوا جنسية فلسطينية حتى وثيقتهم الرسمية الوحيدة هي جواز سفر أردني مؤقت معاليك شو إمكانية الأردن يقدر يساعدهم بالدخول؟".

الطلاب المقدسيين بأوكرانيا عالقين عالحدود من ايام ومش قادرين يدخلوا، دولة الاحتلال ما بتساعدهم لأنهم لا يحملوا جنسيتها ولا يحملوا جنسية فلسطينية حتى، وثيقتهم الرسمية الوحيدة هي جواز سفر أردني مؤقت

معاليك شو إمكانية الأردن يقدر يساعدهم بالدخول؟ @AymanHsafadi@ForeignMinistrypic.twitter.com/uNJgGvw9IQ — Moh'd Khair (@mk_ababneh) February 27, 2022

وجاء رد وزير الخارجية الأردني بتغريدة قال فيها: "وزارة الخارجية ومندوبوها على حدود الدول المجاورة لأوكرانيا جاهزون لتقديم كل المساعدة المطلوبة لهم، ونرجو في الوزارة من كل من يحتاج مساعدة التواصل مع الوزارة والسفارات على الأرقام المعلنة".

وختم التغريدة: "هم أهلنا وسنخدمهم كما نخدم المواطنين الأردنيين. ربنا يحميهم ويرد جميع ابنائنا سالمين".

سيدي وزارة الخارجية ومندوبوها على حدود الدول المجاورة لأوكرانيا جاهزون لتقديم كل المساعدة المطلوبة لهم، ونرجو في الوزارة من كل من يحتاج مساعدة التواصل مع الوزارة والسفارات على الارقام المعلنة. هم أهلنا وسنخدمهم كما نخدم المواطنين الأردنيين. ربنا يحميهم ويرد جميع ابنائنا سالمين. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) March 1, 2022

وكانت طائرة سلاح الجو الملكي الأردني، أقلعت قبل لحظات، اليوم الأربعاء، والتي أرسلت إلى رومانيا بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لإخلاء المواطنين الأردنيين، من مطار بوخارست وعلى متنها حوالي 65 من الأردنيين وعائلاتهم من الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة "عمون".

المصدر: RT+عمون