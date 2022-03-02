 
مباشر
عاجل
سفارة أوكرانيا: الإمارات تعيد فرض التأشيرة على الأوكرانيين

الصفدي يعلق على طلب أحد مستخدمي "تويتر" بشأن إمكانية مساعدة المقدسيين العالقين بأوكرانيا

أخبار العالم العربي

الصفدي يعلق على طلب أحد مستخدمي
AP
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sigh

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن وزارته ومندوبيها على حدود الدول المجاورة لأوكرانيا جاهزون لتقديم كل المساعدة المطلوبة للطلاب المقدسيين بأوكرانيا العالقين على الحدود.

وجاءت تصريحات الصفدي ردا على طلب أحد الأشخاص في "تويتر" بشأن إمكانية أن تساعد وزارة الخارجية الأردنية هؤلاء المقدسيين العالقين.

وكتب حساب شخصي على موقع "تويتر": "الطلاب المقدسيون بأوكرانيا عالقين عالحدود من أيام ومش قادرين يدخلوا، دولة الاحتلال ما بتساعدهم لأنهم لا يحملوا جنسيتها ولا يحملوا جنسية فلسطينية حتى وثيقتهم الرسمية الوحيدة هي جواز سفر أردني مؤقت معاليك شو إمكانية الأردن يقدر يساعدهم بالدخول؟".

 وجاء رد وزير الخارجية الأردني بتغريدة قال فيها: "وزارة الخارجية ومندوبوها على حدود الدول المجاورة لأوكرانيا جاهزون لتقديم كل المساعدة المطلوبة لهم، ونرجو في الوزارة من كل من يحتاج مساعدة التواصل مع الوزارة والسفارات على الأرقام المعلنة".

وختم التغريدة: "هم أهلنا وسنخدمهم كما نخدم المواطنين الأردنيين. ربنا يحميهم ويرد جميع ابنائنا سالمين".

وكانت طائرة سلاح الجو الملكي الأردني، أقلعت قبل لحظات، اليوم الأربعاء، والتي أرسلت إلى رومانيا بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لإخلاء المواطنين الأردنيين، من مطار بوخارست وعلى متنها حوالي 65 من الأردنيين وعائلاتهم من الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة "عمون".

المصدر: RT+عمون

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا