القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

نفذت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، بينهم قادة من الجهاد الإسلامي.

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واعتقلت القوات الإسرائيلية، 35 مواطنا من عدة مناطق بالضفة الغربية، منهم 12 أسيرا محررا من الجهاد الإسلامي في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وذلك عشية توجه إسرائيل لتنفيذ عملية هدم لمنازل 3 أسرى من الحركة في السيلة بعد مصادقة المحكمة العليا على قرار الهدم.

وفي السياق، ندد القيادي في الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، بحملة الاعتقالات التي استهدفت قادة الحركة خاصة شمال الضفة المحتلة.

وقال: "إن اعتقال الشيخين المؤسسين بالجهاد خالد وهاني جرادات تماد احتلالي في استهداف شعبنا"، مؤكدا أن "استمرار استهداف معقل الجهاد السيلة الحارثية جنون احتلالي سيزيد من حدة المقاومة".

المصدر: "القدس"