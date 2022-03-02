تعميم جديد من سفارة مصر لرعاياها في أوكرانيا حول طرق المغادرة

وجهت السفارة المصرية في أوكرانيا، تعميما جديدا إلى رعاياها في كييف حول كيفية مغادرة البلاد.

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وقالت سفارة مصر فى أوكرانيا، في بيان: "يمكن للمواطنين المتواجدين فى كييف ولديهم سيارة مغادرة المدينة بمرافقة الأمم المتحدة التى ستتحرك من نقطة التجمع التالية الساعة9 صباح اليوم: 103 Stolychne Shosse.

وكانت السفارة المصرية لدى كييف، أهابت بالمصريين في أوكرانيا الالتزام بتعليمات السفارة وعدم التحرك من المدن لأن "الطرق أصبحت غير آمنة" في ظل الوضع المتوتر هناك ضمانا لسلامتهم.

المصدر: بوابة الأهرام+RT