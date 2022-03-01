السعودية تعرب عن استعدادها لتعزيز علاقات التعاون الأمني مع تونس ( صور + فيديو)

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس أشاد بمستوى روابط الأخوة القائمة بين تونس والسعودية والتي تدعمت مؤخرا بالجسر الجوي الذي خصصته المملكة لمساعدة تونس على مجابهة جائحة كوفيد-19، مؤكدا على ما يتوفر لتونس والسعودية من آفاق واعدة ومتنوعة لمزيد تعميق علاقات التعاون والشراكة الراسخة من أجل مواجهة التحديات المشتركة للبلدين والمنطقة وبناء مستقبل أفضل للشعبين.

كما أثنى على المستوى المتميز للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، مجددا التأكيد على حرص تونس على مزيد تطوير هذا التعاون وتوسيعه ومواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق مع السعودية للتصدي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ومعالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر.

من جانبه، صرح وزير الداخلية السعودي بأن الرياض ثابتة على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها من أجل تحقيق تطلعات شعبها.

وأشار إلى أن القيادة في المملكة واثقة في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات التي تمر بها، وهي تعتبر أن أمن تونس واستقرارها من أمن واستقرار السعودية.

كما أعرب وزير الداخلية السعودي، كذلك، عن استعداد المملكة لمزيد تدعيم علاقات التعاون مع تونس في المجال الأمني وتوسيعه.

ووصل الوزير السعودي إلى تونس زيارة للمشاركته في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يشيد، لدى استقباله وزير داخلية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بمستوى روابط الأخوة القائمة بين البلدين ويؤكد على توفر آفاق واعدة ومتنوّعة لمزيد تعميق علاقات التعاون والشراكة. #TnPRhttps://t.co/AQsdn2CM3Ipic.twitter.com/M3ZqIynigi — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 1, 2022

المصدر: وسائل إعلام تونسية