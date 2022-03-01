مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب عمار شفيق أبو عفيفة من مخيم العروب "استشهد عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم" بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

والأسبوع الماضي قتل فتى فلسطيني عمره 14 عاماً برصاص القوات الإسرائيلية التي قالت إنّ عناصرها أطلقوا النار عليه بعد أن رصدوه يرمي زجاجة حارقة قرب مدينة بيت لحم.

والضفة الغربية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 يعيش فيها اليوم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب 475 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

المصدر: "أ ف ب"