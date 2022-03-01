الإمارات تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر مارس الحالي

تبدأ اليوم الثلاثاء رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن الدولي لشهر مارس الحالي بعد أن انتقلت الرئاسة إليها من روسيا، طبقا للترتيب الأبجدي المعمول به تقليديا.

وحسب موقع الدفاع العربي، فإن "الإمارات ستعمل ضمن مساعيها العالمية المشتركة من أجل تحقيق سلام مستدام، عبر بناء القدرة على الصمود، وتعزيز الشمولية، وتحفيز الابتكار".

• تبدأ رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪 لمجلس الأمن 🇺🇳 اليوم وطوال شهر مارس

• ستعمل ضمن مساعيها العالمية المشتركة من أجل تحقيق سلام مستدام، عبر بناء القدرة على الصمود، وتعزيز الشمولية، وتحفيز الابتكار

• هذه لحظة الإمارات لإدارة الأمن والسلم العالمي بحكمة وبجدارة واقتدار pic.twitter.com/UCQnmT08aM — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) March 1, 2022

وكان مجلس الأمن أصدر يوم أمس الإثنين، قرارا يوسع بموجبه الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أذرع حركة "أنصار الله" الحوثية بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، كما صنف حركة "أنصار الله" الحوثية "جماعة إرهابية".

المصدر: RT