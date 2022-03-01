تونس.. النظر في قضية الهجوم الإرهابي على بن قردان
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واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء في القضية المتعلقة بالهجوم الإرهابي على بن قردان في مارس 2016.
وخصصت جلسة اليوم لمواصلة استنطاق عدد آخر من المتهمين الذين يبلغ إجمالي عددهم حوالي 90 متهما ما بين موقوفين ومحالين بحالة سراح .
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب انطلقت منذ الجلسة الماضية في استنطاق المتهمين حول ما نسب اليهم .
وفي صورة الانتهاء اليوم من استنطاق باقي المتهمين فإن الجلسة القادمة سيتم تخصيصها لمرافعات المحامين على أن يتم إثرها حجز ملف القضية للتصريح بالأحكام.
المصدر: "موزاييك أف أم"
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