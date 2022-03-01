سوريا.. تخصيص أراض لإنشاء معمل للجرارات والآليات الزراعية

وافق مجلس الوزراء في سوريا على تخصيص 50 هكتارا من الأراضي غير القابلة للزراعة لإنشاء معمل للجرارات والحصادات والآليات الزراعية.

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رئاسة مجلس الوزراء قالت إن المجلس وخلال جلسته الأسبوعية اليوم، وافق "على تخصيص 50 هكتارا من أراضي الدولة الصخرية غير القابلة للزراعة في محيط محافظة دمشق لصالح وزارة الصناعة بهدف إنشاء مشروع صناعي يتمثل بإقامة معمل للجرارات والحصادات والآليات الزراعية، بصيغة التشاركية، وإدراج الأرض ضمن الخارطة الاستثمارية".

المصدر: RT