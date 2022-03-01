"يونيسف" تدين اعتقال 18 طفلا فلسطينيا في القدس الشرقية

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اعتقال 18 طفلا فلسطينيا أمس عند باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت المنظمة الأوروبية في تغريدة عبر "تويتر": "تم اعتقال ما لا يقل عن 100 طفل فلسطيني في القدس الشرقية منذ بداية العام الحالي، أي قبل شهرين"، مؤكدة أن "احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقل فترة ممكنة".

اعتقل يوم أمس 18 طفلاً فلسطينياً عند باب العامود بالقدس. تم اعتقال ما لا يقل عن 100 طفل فلسطيني في القدس الشرقية منذ بداية العام الحالي، أي قبل شهرين. احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقل فترة ممكنة. https://t.co/uuJNiE0lDX — UNICEF Palestine (@UNICEFpalestine) March 1, 2022

المصدر: RT