الخارجية العراقية لـRT: دخول 223 من مواطنينا إلى بولندا قادمين من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء دخول 223 عراقيا إلى بولندا قادمين من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لـRT، إن عدد العراقيين الذين دخلوا الأراضي البولندية بلغ 223 فردا قادمين من أوكرانيا".

وأضاف، أن "هذا العدد وفقا لإحصاء رسمي زودتنا به السلطات البولندية من خلال تنسيق سفارة جمهورية العراق في وارشو".



المصدر: RT