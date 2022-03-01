أوكرانيا.. وصول عائلات عراقية إلى ثلاث دول أوروبية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول عراقيين برفقة عائلاتهم إلى سفاراتها في ثلاث دول أوروبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن "أعدادا من العراقيين وصلت إلى سفارات العراق في هنغاريا، بولندا، ورومانيا، رفقة عائلاتهم".

وأضاف، أن "السفارات العراقية تقدم الدعم الإنساني والقنصلي اللازمين لمساعدتهم".



المصدر: RT