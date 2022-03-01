بيت لحم.. وقفة تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية

نفذ عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، في منطقة السينما في بيت لحم.

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وطالب المعتصمون، المؤسسات الدولية الحقوقية الإنسانية، بـ"التدخل السريع لإنقاذ حياة الأسرى".

وأكد المشاركون، أن هذه الوقفة التضامنية، رسالة صارخة من الشعب الفلسطيني لإنقاذ حياة الأسرى وإسقاط قانون الاعتقال الإداري الظالم الذي حوله الاحتلال لأداة انتقامية وعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، وأن على العالم التحرك.

المصدر: معا

كما طالب المشاركون، بضرورة التفاعل مع قضية الأسرى وأن يكون هناك توسيع للفعاليات التضامنية اليومية في أرجاء الوطن حتى تبقى قضية الأسرى حاضرة أمام الجميع.

المصدر: "معا"