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مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام الصلح في القصاص ويكشف أهدافه

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مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام الصلح في القصاص ويكشف أهدافه
Sputnik
العلم السعودي
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وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، المقدم استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، والمكون من 18 مادة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كشف مجلس الشورى تفاصيل مشروع نظام الصلح، موضحا أن أهدافه هي الآتية: 

- تنظيم الصلح عن القصاص.

- تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص.

- تنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها.

- حماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال.

- تقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها.

- تحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

- رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه".

المصدر: RT

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