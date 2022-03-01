العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.





وذكرت في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية: "لا يوجد نصا دستوريا أو قانونيا يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضافت: "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأشارت المحكمة إلى أن "إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي في وقت سابق، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية.



المصدر: RT