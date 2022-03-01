المقداد يدعو مجلس حقوق الإنسان لممارسة دوره في جميع الدول دون تمييز

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أهمية اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بالدور الذي توافقت عليه الدول الأعضاء عند إنشائه في تناول حقوق الإنسان في جميع الدول دون تمييز.

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وفي كلمة له عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال المقداد، بحسب مراسلتنا: "سوريا تؤكد أهمية اضطلاع المجلس بالدور الذي توافقت عليه الدول الأعضاء عند إنشائه في تناول حقوق الإنسان في جميع الدول دون تمييز".

وأسف، "لإصرار دول غربية على استغلال المجلس وآلياته لفرض معاييرها المزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان وعلى اتهام دول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية".

ورأى أن "نجاح عمل لجنة مناقشة الدستور يتطلب الالتزام بمرجعياتها وبعدم التدخل الخارجي في شؤونها واحترام الحق الحصري للشعب السوري في تقرير مستقبل بلده".

المصدر: RT