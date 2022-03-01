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نصر الله: الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في أوكرانيا ولأنها قوية ومتجبرة يسكت العالم على ظلمها

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نصر الله: الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في أوكرانيا ولأنها قوية ومتجبرة يسكت العالم على ظلمها
AP Bilal Hussein
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اعتبر أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في أوكرانيا وهي التي حرضت في هذا الاتجاه.

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وفي كلمة له، قال حسن نصر الله: "الدول الغربية تفعل كل شيء ضد روسيا باستثناء القتال المباشر"، لافتا إلى أن "مواقف الغرب حاليا تظهر ازدواجية المعايير بالمقارنة مع مواقفه تجاه الحروب الأمريكية".

وأضاف نصر الله: "لأن أميركا قوية ومتجبرة يسكت العالم على ظلمها..وهو يصمت أمام الارتكابات الأمريكية".

وتابع: "واشنطن فعلت كل شيء باتجاه السيناريو الحالي وهي من تضع شروطا لتعقيد الموقف"، لافتا إلى أن "ما يجري درس وعبرة لمن يثق بالولايات المتحدة ويعول عليها".

وأكمل أمين عام "حزب الله": "الأمريكي سرق 3 مليارات ونصف المليار دولار من أموال الشعب الأفغاني وسط صمت دولي شامل".

المصدر: "الميادين" + "الجديد"

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