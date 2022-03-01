لوكاشينكو يصف عمل المفاوضين الروس والأوكرانيين بالرائع

صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بأن النتائج الأولى للمفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا توحي بتفاؤل حذر، مشيرا إلى أن المفاوضين قاموا بعملهم ببراعة.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني: "المفاوضون أحسنوا عملا وهم رائعون. لقد فعلوا أكثر مما كان ممكنا. لقد قاموا بعمل رائع في غضون خمس ساعات في المرحلة الأولى".

وأضاف الرئيس البيلاروسي تعليقا قال فيه أما "إذا رويت كيف نظمنا هذه المفاوضات، فذلك فيلم مثير بالكامل".

يشار إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جرت يوم الاثنين في منطقة في منطقة غوميل على حدود بيلاروس وأوكرانيا، وهي ستستأنف قريبا.

المصدر: تاس