مناورات جوية إسرائيلية أمريكية فوق البحر الأحمر لإسقاط المسيرات

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الأيام الأخيرة مناورات جوية فوق البحر الأحمر، بهدف تحسين قدراتهما على إسقاط المسيرات.

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وخلال الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح البحرية شارك لأول مرة في "التمرين البحري الدولي الأكبر في العالم" (IMX)، في منطقة البحر الأحمر والمياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن التمرين جرى "بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وبمشاركة نحو 60 أسطولا ومنظمة دولية".

المصدر: "مكان"