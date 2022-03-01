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العراق.. مقتل 3 عناصر من "داعش" خلال ضربات جوية في الأنبار

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العراق.. مقتل 3 عناصر من
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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لقي ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم، بضربات جوية في محافظة الأنبار، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق.

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وأوضحت الخلية في بيان، أن "القوة الجوية نفذت بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابي في محافظة الأنبار في منطقـة شـعيب الضايع ضمن قاطع قيـادة عمليات الجزيرة أدت الى مقتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

ولفتت إلى أن "طائرات F_16 العراقية نفذت أيضا ضربتين جويتين أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في المكان ذاته، حيث بلغ عدد القتلى 3 عناصر من العصابات الإرهابية".

وأضافت: "هذه العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة".

المصدر: "السومرية"

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