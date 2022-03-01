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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين خلال اقتحام مخيم في مدينة جنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين خلال اقتحام مخيم في مدينة جنين (فيديو)
AP Majdi Mohammed
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين في مدينة جنين، خلال عملية له في المدينة.

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وأوضحت مراسلتنا أن عملية الجيش الإسرائيلي تضمنت اقتحام مخيم جنين لأول مره منذ أشهر، وأسفرت عن اشتباكات مسلحه أدت لمقتل فلسطينيين اثنين خلال الاقتحام، واعتقال آخرين.

المصدر: RT

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