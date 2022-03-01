الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين خلال اقتحام مخيم في مدينة جنين (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين في مدينة جنين، خلال عملية له في المدينة.

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وأوضحت مراسلتنا أن عملية الجيش الإسرائيلي تضمنت اقتحام مخيم جنين لأول مره منذ أشهر، وأسفرت عن اشتباكات مسلحه أدت لمقتل فلسطينيين اثنين خلال الاقتحام، واعتقال آخرين.

المصدر: RT