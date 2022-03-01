تونس.. ضبط 55 شخصا بين عناصر تكفيرية ومتورطين في أعمال إرهابية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني تمكنت من ضبط 55 شخصا بين عناصر تكفيرية ومتورطين في أعمال إرهابية.
وذكرت الوزارة في بيان يوم الاثنين أنه تم إلقاء القبض على 55 شخصا خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير.
وقالت إن 31 ممن تم إلقاء القبض مبلغ عنهم من بينهم 6 عناصر تكفيرية، و21 شخصا متورطين في قضايا إرهابية، و3 أشخاص مبلغ عنهم لتورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية.
المصدر: الداخلية التونسية
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