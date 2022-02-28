وزيرة الهجرة المصرية: لم نسجل أي وفاة بين المصريين في أوكرانيا (فيديو)

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن الوزارة لم تسجل أي حالة وفاة لأي طالب مصري فى أوكرانيا.

وأضافت أنه تم تسجيل إصابة مواطن مصري متزوج من أوكرانية بـ 3 طلقات بسبب خروجه وقت الحظر، وحالته مستقرة الآن في العناية المركزة.

وأفادت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، بأن السفارة المصرية في بولندا وفرت السكن للطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا لحين سفرهم إلى القاهرة.

ولفتت إلى وصول أكثر من 1200 طالب لبولندا، وحوالي 250 إلى رومانيا.

وشددت على الطلاب المصريين في شرق وسط أوكرانيا الالتزام بتعليمات السفارة المصرية بشأن ضوابط التحرك.

المصدر: "صدى البلد"