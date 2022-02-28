أرفع شخصية أمنية سورية في ضيافة رئيس إيران

التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك الذي يزور طهران، بعد لقائه أمس أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وشدد رئيسي خلال اللقاء بمملوك على أهمية التعاون بين بلديهما، وعلى إزالة عوائق تطوير العلاقات بينهما في المجالات كافة، وقال إن التحالف الثنائي بين الشعبين الإيراني والسوري لا ينفصل، حسبما ذكرت الرئاسة الإيرانية.

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ووصف رئيسي سوريا بأنها "خط أمامي في مواجهة الكيان الصهيوني"، وأشار إلى "صمود الشعب السوري في مواجهة التيارات والجماعات الإرهابية"

وأكد رئيسي على ضرورة صيانة وحدة الأراضي السورية، قائلا إن الولايات المتحدة تتابع خلق المشاكل الأمينة والاقتصادية لسوريا.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن مملوك أنه أبلغ رئيسي تحيات الرئيس بشار الأسد، قائلا: "لا ننسى أبدا دعم إيران لسوريا في مسار مواجهة الإرهابيين".

المصدر: RT