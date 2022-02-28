مصر.. استبعاد معلم تنمر بالجلوس على ظهر طالب وأثار سخرية زملائه

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج المصرية أن واقعة تنمر أحد معلمي مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بجزيرة شندويل بامتطائه تلميذا كالحمار أمام زملائه، لن تمر مرور الكرام.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، أنه بمجرد علمه بالواقعة قام على الفور بتشكيل لجنة توجهت إلى المدرسة لاستيضاح تفاصيل الواقعة وملابساتها، مؤكدا أنه قام بإحالة المعلم المذكور للشؤون القانونية واستبعاده من المدرسة لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة المنظورة حاليا بمعرفة النيابة العامة، وأنه سيتابع بنفسه نتيجة التحقيق في الواقعة.

وأضاف: "أن تعليمات وتوجيهات الوزارة واضحة بضرورة حسن التعامل مع جميع الطلاب وتوفير البيئة الصحية والنفسية الجيدة ليتمكنوا من التحصيل الدراسي في مناخ تربوي آمن، وأن جميع العاملين بقطاع التعليم بسوهاج يعملون على تنفيذ ذلك وأي خروج عن هذا الخط سيقابل بكل حسم حتى ولو كانت حالة فردية حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب".

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في تصريحات صحفية، أنه "تم إحالة المعلم المتهم بواقعة التنمر على طالب بالصف الأول الإعدادي ومعاقبته أمام زملائه بدعوى إحداثه شغب وارتفاع صوته أثناء شرحه الدرس، حيث امتطى المدرس التلميذ حمارا وطلب منه أن يمشى به داخل الفصل وسط حالة بكاء من التلميذ وضحك زملائه، إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه، اضافة إلى أنه تم نقله للعمل بالادارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT