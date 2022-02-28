العراق.. الشمري يؤكد أن الموقف الأمني في سنجار ملائم لعودة النازحين إليها

أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين، أن الموقف الأمني في سنجار ملائم لعودة النازحين إلى منازلهم.

وقال في بيان صحفي، إن "الوضع في سنجار ملائم لعودة النازحين إلى مناطقهم".

وأضاف، أن "الوضع مستقرا مع وجود سيطرة واضحة من قبل القوات الأمنية على المواقع الحدودية".

وأشار الشمري الذي زار سنجار اليوم، إلى أن "حالة من الاستقرار الأمني تعيشها مناطق المدن مع مسك قوات الجيش والشرطة للملف الأمني فيها".



المصدر: RT