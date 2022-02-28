الدفاع التونسية: انتشال جثث 9 مهاجرين وإنقاذ 9 آخرين

أعلنت وزارة الدفاع التونسية يوم الاثنين انتشال جثث 9 مهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 9 آخرين، بعد غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، تمت عملية الإنقاذ بالتعاون مع الحرس الوطني.

وقالت: "تم يوم الاثنين، بالتعاون مع وحدة تابعة للحرس الوطني، انتشال 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية مختلفة، كما قامت وحدتان تابعتان لجيش البحر بإنقاذ 9 مهاجرين من نفس الجنسيات، إثرغرق مركبهم".

ولفت إلى أن السلطات المختصة قامت بتسليم الناجين إلى قوات الحرس الوطني بمدينة صفاقس من أجل استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهم.

وأوضح البيان أن السلطات قامت بتوجيه وحدة من الغواصين للبحث عن ناجين آخرين من المركب في عمق البحر.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية