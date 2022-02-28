بغداد تصدر توجيها بشأن عراقيين فقدوا جوازات سفرهم في أوكرانيا

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، توجيها يتعلق بعراقيين فقدوا جوازات سفرهم في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه سفارات جمهورية العراق في أوكرانيا وهنغاريا وبولندا، ورومانيا، بمنح جوازات مرور للعراقيين ممن فقدوا جوازات سفرهم عند مغادرتهم الأراضي الأوكرانية".

وأضاف، أن "على السفارات توجيه العراقيين بالطرق الآمنة نتيجة التصعيد الجاري".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إجلاء 160 عراقيا بينهم طلبة من أوكرانيا إلى بولندا ومولدوفا.



المصدر: RT