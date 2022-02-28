الرئيس العراقي يسحب مرسوما جمهوريا بالعفو عن ابن مسؤول مدان بتجارة المخدرات

وجه الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين بسحب مرسوم جمهوري يخص المحكوم جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق المدان بتجارة المخدرات.

وذكر بيان رئاسي، أن "صالح وجّه بسحب المرسوم الجمهوري رقم 2 وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حوله".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية وجه بالإيعاز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسوم الجمهوري، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية".

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وقبل أيام أظهرت وثيقة تحمل توقيع الرئيس صالح إصدار عفو خاص عن ابن لؤي الياسري محافظ النجف السابق بعد إدانته بتجارة المخدرات.

وبحسب مرسوم جمهوري، فإن صالح أعفى عن المدان جواد لؤي جواد الذي اعتقل عام 2018 بتهمة التجارة بالمخدرات.

كما وجه اليوم الاثنين، بإلغاء المرسوم الجمهوري رقم 1 لعام 2022 الخاص بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الرابعة للتقاعد ودعوة مجلس النواب المنتخب لعقد الجلسة الأولى للدورة الخامسة.

المصدر: RT