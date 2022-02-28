مصر.. السيسي يكشف عن نصيحته لابنته قبل زواجها
Globallookpress
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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن نصيحته لابنته قائلا: "حد قال لبنته لما تيجي تتجوز انتظري سنة أو اتنين وخدي نفسك وعيشي واتعودي على الحياة الجديدة".
وقال السيسي: "مبتكلمش على تنظيم أسرة خالص.. انا قلت لبنتي كده.. قلت استني سنتين تلاتة على الأقل".
وتابع السيسي: لما البنت تخرج من بيت أبوها وتروح بيت جديد، تخلف بعد شهرين وبعدين يطلقوا، طب خدي فرصة وشوفي وبعدين خلفي".
وأضاف "والله العظيم أنا قلت لبنتي كده، قلتلها استني سنتين تلاتة على الأقل".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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