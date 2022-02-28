سفارة مصر في أوكرانيا توجه رسالة جديدة للمواطنين المصريين

وجهت سفارة مصر فى أوكرانيا، رسالة عاجلة لمواطنيها القادمين إلى رومانيا من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية.

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وأوضحت السفارة في بيان لها أنها تتواصل مع الجهات الرومانية المعنية لتسهيل دخول تلك الحالات للأراضي الرومانية، مناشدة المصريين المنتهية جوازات سفرهم بموافاتها بهذا الموقف قبل وصولهم لنقطة الدخول حتى يتسنى اتخاذ اللازم لتسهيل دخولهم للأراضي الرومانية.

وأكدت السفارة على ضرورة توجه المصريين القادمين من أوكرانيا إلى رومانيا من حاملي جوازات السفر المنتهية إلى السفارة المصرية ببوخارست بعد دخولهم لرومانيا لاستصدار وثائق السفر اللازمة لهم لعودتهم إلى مصر.

المصدر: الأهرام