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الرئيس الإيراني يصدر أمرا خاصا بشأن مونديال قطر

أخبار العالم العربي

الرئيس الإيراني يصدر أمرا خاصا بشأن مونديال قطر
Gettyimages.ru
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أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمرا خاصا بشأن مونديال قطر، بحسب مراسلنا في طهران.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عبر "تويتر"، بحسب المراسل: "بعد زيارته الأخيرة إلى قطر، أصدر الرئيس تعليماته لنائبه الأول لإنشاء مجموعة عمل خاصة لتجميع الجهود والتنسيق بين المؤسسات الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الفرص السياحية والاقتصادية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".

المصدر: RT

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