الرئيس الإيراني يصدر أمرا خاصا بشأن مونديال قطر

أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمرا خاصا بشأن مونديال قطر، بحسب مراسلنا في طهران.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عبر "تويتر"، بحسب المراسل: "بعد زيارته الأخيرة إلى قطر، أصدر الرئيس تعليماته لنائبه الأول لإنشاء مجموعة عمل خاصة لتجميع الجهود والتنسيق بين المؤسسات الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الفرص السياحية والاقتصادية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".

دستور ویژه رئیس‌جمهور در خصوص جام جهانی قطر



پس از سفر اخیر رئیس‌جمهور به #قطر، ایشان به معاون اول دستور داد، کارگروه ویژه‌ای برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر تشکیل گردد. — علی بهادری جهرمی (@alibahaadori) February 28, 2022

المصدر: RT