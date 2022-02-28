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مجلس الأمن يوجه رسالة إلى مصر

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن يوجه رسالة إلى مصر
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أشاد مجلس الأمن الدولي في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بدور مصر في دحر التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر شهدت انخفاضا واضحا في نشاط الإرهاب منذ عام 2019. 

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وذكر التقرير على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه "منذ عام 2019، لم ينسب أي هجوم إرهابي إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة في مصر، كما أنهما لم يعلنا مسؤوليتهما عن أي هجوم".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير صادر عن مجلس الأمن أنه "يرجع الفضل في ذلك إلى عمليات مكافحة الإرهاب، وإلى انشقاق قادة تنظيم أنصـار بيت المقدس، ما عزز الانطباع بأن الجماعة آخذة في الانحسـار، وزادت مصر من جهة أخرى الاستثمارات العامة في مجالات التنمية والبنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء".

المصدر: اليوم السابع

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