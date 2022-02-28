"عدوهم عدونا".. تغريدة لبن سلمان تثير تفاعلا

أثارت تغريدة لنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبعد لقائه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال الأمير خالد بن سلمان في "تويتر": "تربطنا مع حكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك، فعلاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا".

تربطنا مع حكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك، فعلاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا 🇸🇦🇦🇪 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 27, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات هذه التغريدة، معربين عن شكرهم وامتنناهم وسعادتهم لما قاله بن سلمان.

إبن ملك المملكة العربية السعودية ونائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في رسالة تحمل في طيّاتها مشاعر أخوية مُتجدده : أمن الامارات هو أمننا وعزهم عزنا وعدوهم هو عدونا 😍

ياهي تغريده تجلط كثير من جُهلاء مواقع التواصل وأصحاب الفتن المُغرضين🇸🇦🇦🇪 https://t.co/g7HNlsjCFT — صالح الشحي 🇦🇪 (@Saleh_R9) February 28, 2022

🇦🇪🇸🇦#الامارات#السعودية



تغريدة اليوم



ولا كلام يعلوا على كلام أبناء

الملوك ، حفظك الله سيدي

ووفقك رب العالمين https://t.co/JCPLyHkN1V — ربدان 🇦🇪🐎 (@TPz4we2eD7Sbxul) February 28, 2022

المصدر: RT