الطائرات التركية تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق (فيديو)
AP Petros Karadjias
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن طائرات تركية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي البلاد.
وذكر مراسلنا، أن طائرات تركية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في قرية (بلندا) في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.
وأضاف، أن القصف تسبب بخسائر مادية في بعض منازل المدنيين القريبة من المكان المستهدف، لكن الخسائر كانت بسيطة.
المصدر: RT
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