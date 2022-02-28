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سوريا.. انقطاع المياه عن آلاف الأسر في الصنمين إثر عمل تخريبي طال تجهيزات الضخ

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سوريا.. انقطاع المياه عن آلاف الأسر في الصنمين إثر عمل تخريبي طال تجهيزات الضخ
Gettyimages.ru
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تعرضت تجهيزات الطاقة الشمسية الخاصة بضخ المياه في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي في سوريا للتخريب من قبل مجهولين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وأكد مدير مؤسسة مياه درعا، محمد المسالمة هذه الأنباء، قائلا: "إن تجهيزات الطاقة الشمسية الخاصة بضخ المياه في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي تعرضت للتخريب من قبل مجهولين ما أدى إلى انقطاع المياه عن آلاف الأسر".

المصدر: "سانا"

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