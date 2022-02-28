سوريا.. انقطاع المياه عن آلاف الأسر في الصنمين إثر عمل تخريبي طال تجهيزات الضخ

تعرضت تجهيزات الطاقة الشمسية الخاصة بضخ المياه في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي في سوريا للتخريب من قبل مجهولين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وأكد مدير مؤسسة مياه درعا، محمد المسالمة هذه الأنباء، قائلا: "إن تجهيزات الطاقة الشمسية الخاصة بضخ المياه في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي تعرضت للتخريب من قبل مجهولين ما أدى إلى انقطاع المياه عن آلاف الأسر".

المصدر: "سانا"