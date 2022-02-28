السفارة الروسية لدى القاهرة توجه رسالة إلى "الأصدقاء المصريين"

دعت السفارة الروسية لدى القاهرة، "الأصدقاء المصريين"، إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة الروسية: "مصر.. أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني..لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة-fake news".

مصر



‼️ايها أصدقائنا المصريون الأعزاء!

⛔️لا تصدقوا التضليل الأوكراني.

لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة-fake news. pic.twitter.com/Q9G0p7GNVj — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) February 27, 2022

وفي وقت سابق، أوضح السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، أسباب الحملة العسكرية الروسية الخاصة، كما نشرت السفارة بيانا حول تطورات الأحداث في دونباس، لافتة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالتنكيل بشعبي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك منذ 8 سنوات.

المصدر :RT