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السفارة الروسية لدى القاهرة توجه رسالة إلى "الأصدقاء المصريين"

أخبار العالم العربي

السفارة الروسية لدى القاهرة توجه رسالة إلى
RT
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دعت السفارة الروسية لدى القاهرة، "الأصدقاء المصريين"، إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة الروسية: "مصر.. أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني..لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة-fake news".

وفي وقت سابق، أوضح السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، أسباب الحملة العسكرية الروسية الخاصة، كما نشرت السفارة بيانا حول تطورات الأحداث في دونباس، لافتة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالتنكيل بشعبي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك منذ 8 سنوات.

المصدر :RT

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