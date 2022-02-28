وزير الداخلية السعودي يشيد بنجاح التمرين التعبوي "وطن 91" (فيديو)

أشاد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بنجاح التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 91".





وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الأمير عبد العزيز مقطعا يظهر مقتطفات من التمرين، معلقا عليه بالقول: "بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، نُفذ التمرين التعبوي "وطن 91" بنجاح، مبرزا كفاءة رجال أمننا، وجاهزيتهم العالية لحفظ أمن الوطن..أحيي همتهم وعزيمتهم..موفقين بإذن الله".

بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله، نُفذ التمرين التعبوي (وطن 91) بنجاح، مبرزاً كفاءة رجال أمننا، وجاهزيتهم العالية لحفظ أمن الوطن، أحيي همتهم وعزيمتهم، موفقين بإذن الله،،، pic.twitter.com/VH0StlcYht — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) February 27, 2022

وكان وزير الداخلية السعودي قد رعى الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 91"، الذي شاركت فيه القطاعات الأمنية من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، بمساندة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

المصدر: RT