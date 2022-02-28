الجزائر تعلن وفاة طالب جزائري في مدينة خاركوف الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن وفاة طالب جزائري في مدينة خاركوف بأوكرانيا، دون الإشارة إلى السبب.

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وفي بيان لها، أعربت الخارجية عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركوف يوم 26 فبراير 2022 (أمس الأحد)، موضحة أن "مصالحها الدبلوماسية تعمل جاهدة، في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن."

وأضاف البيان: "تجدد الوزارة نداءها لأعضاء الجالية الوطنية بهذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها والبقاء في تواصل دائم مع سفارتنا بكييف وكذا مع بعثاتنا الدبلوماسية بكل من وارسو و بوخارست للذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا".

وتابعت الخارجية في بيانها: "تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حرص السلطات الجزائرية على العمل، في هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر وتدعو كافة المواطنين المعنيين بالتواصل مع سفارات الجزائر بوارسو وبوخارست عبر أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني المرفقة".

المصدر: RT