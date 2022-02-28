حكم بسجن النائب في البرلمان التونسي غازي القروي غيابيا لمدة 16 عاما

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن المحكمة الابتدائية في العاصمة أصدرت حكما نافذا مساء الأحد قضى بسجن غازي القروي، النائب عن حزب "قلب تونس" غيابيا لمدة 16 عاما.

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وأوضح موقع "موزايبك" أن الحكم الجديد الصادر ضد غازي القروي، شقيق رجل الأعمال التونسي، نبيل القروي، جاء بعد إدانته في قضايا تتعلق بإصدار شيكات من دون رصيد.

وأفيد في هذا السياق بأن الأحكام الصادرة ضد غازي القروي، تتراوح بين السجن عام واحد وأربعة أعوام مع النفاذ العاجل لتبلغ في المجمل 16 عاما سجنا.

وكانت محكمة تونسية قد قضت أواخر العام الماضي بسجن النائب المجمد سيف الدين مخلوف، لمدة عام واحد، بعد إدانته بتهمة "التطاول على القضاء، والمس بمعنويات الجيش التونسي".

المصدر: موزاييك