الخارجية السورية: لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها وإبعاد الخطر المحدق

أكدت الخارجية السورية أن لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها وإبعاد الخطر المحدق عن شعبها في وجه محاولات الغرب والولايات المتحدة تهديد أمنها القومي واستهداف استقرارها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن سوريا تدين بشدة حملات التصعيد الهيستيرية التي تقوم بها الولايات المتحدة والغرب ضد روسيا والتي يحاولون من خلالها تحريف الحقائق وتأجيج الأوضاع واستمرار الأزمات في محاولة للحفاظ على هيمنتهم على العالم.

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وصرح بأن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي اعتادت خرق القوانين وقتلت ملايين الأبرياء في حروبها بدءا من الحرب الكورية مرورا بفيتنام إلى أفغانستان إلى العراق وصولا إلى سوريا وغيرها من الحروب، لا يحق لها الحديث عن القانون الدولي وخرق المواثيق.

وشدد على أن دمشق تؤكد أن من واجب كل الدول أن تقف في وجه السياسات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة وباتت تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

كما أفاد بأن امتهان الولايات المتحدة والغرب وأدواتهم الكذب والنفاق والتضليل لتمرير أجنداتهم وتشويه التاريخ والحاضر بات عنوانا لسياستهم الرعناء.

وأوضح أن كل الصراخ الإعلامي والسياسي من الغرب وأمريكا هو محاولة لإبقاء حالة الفوضى في العالم خدمة لقطاع الطرق والخارجين عن القانون إرهابيين كانوا أم نازيين جددا.

المصدر: سانا