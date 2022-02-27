"أ ف ب" تكشف حقيقة صورة "فتاة جزائرية قتلت في أوكرانيا" (صور)

تداول مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لطالبة جزائرية لقيت مصرعها جراء القصف الروسي على أوكرانيا، تبيّن أنها مفبركة.

وقالت وكالة "أ ف ب" إن الفتاة في الصورة التي تم تداولها مغربية ونفت صحة الأخبار المتداولة عن مقتلها، كما نفت وزارة الخارجية الجزائرية أن يكون أي من مواطنيها قد قتل في أوكرانيا.

وظهرت في الصورة بالأسود والأبيض فتاة محجبة تقف على صخرة على شاطئ البحر، وأفاد ناشروها بأنها تعود "للطالبة إيمان بو غالي التي كانت تدرس الطب في أوكرانيا، ولقيت مصرعها في قصف روسي على جسر في مدينة جيتومير".

وحصدت الصورة آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشارها في 26 فبراير.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن الصورة تعود لفتاة مغربية نشرتها في الثاني من يناير 2022 على موقع "فيسبوك" ضمن مجموعة من الصور.

ونفت صاحبة الحساب واسمها وفاء بن يعيش صحة الشائعات التي تناولتها في منشور جمعت فيه صورا ملتقطة من الشاشة لمنشورات مضللة عرضت صورتها.

شهيدة الدول العربية ايمان بو غالي وانت to choose بلدك 😑 pic.twitter.com/ZanUEMHIIm — جناب المواطن 😑 (@Eslamabdelwaha) February 26, 2022

❌الصورة المتداولة على أساس أنها لطالبة جزائرية توفيت في أوكرانيا هي في الحقيقة لفتاة من المغرب تدعى "و.بن يعيش"الفتاة قاطنة بالمغرب في مدينة طنجة#RussiaUkraineWarpic.twitter.com/T36WAsRvJ6 — .ۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗۗ༼෴يا҈҈҈҉҉҉҉҈҈҈҈҈҉҉҉҉سر෴༽ (@kyaccer) February 27, 2022

المصدر: أ ف ب